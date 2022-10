Profesores llaman a reflexionar sobre paro en el CCH Sur

A

nte el paro iniciado el pasado 27 de septiembre y la violencia ocurrida durante éste, reivindicamos las demandas feministas contra la violencia de género y nos manifestamos a favor de los derechos de la comunidad LGBT. Nos oponemos a cualquier tipo de discriminación.

Avalamos el diálogo respetuoso como única vía para dirimir las diferencias; por ello rechazamos la violencia física, verbal o simbólica, el hostigamiento y expresiones de intolerancia contra cualquier miembro de la comunidad.

Repudiamos el saqueo y la destrucción del plantel, ya que obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, razón de ser de nuestra institución.

Celebramos que el fin del paro se haya logrado con la participación decidida y consciente del estudiantado en la asamblea del 6 de octubre. Llamamos a la comunidad a una reflexión seria y a la gestión de propuestas que contribuyan a restablecer el tejido social.

Por el profesorado del área histórico-social, CCH Sur, Rocío Valdés, Alma Palacio, Rosa María Villavicencio, Aurelio Galván y Misael Chavoya

Debilidad creciente de panistas

Los panistas están heridos de muerte; el poder que ostentaron antaño, se le ha ido de las manos, y al paso del tiempo son aún más débiles políticamente. Su nueva estrategia es provocar y lanzar insultos, y para ello utilizan a legisladoras, que son menos susceptibles de ser atacadas. Agreden verbalmente a legisladores, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a miembros de Morena y hasta a sus seguidores. No les queda de otra, su debilidad creciente los obliga a este derrotero, la provocación.

Los legisladores de Morena deben ser inteligentes, no caer en el juego de los insultos; no les hace falta, tienen la sartén por el mango, no deben rebajarse al nivel primitivo que están usando los blanquiazules. Deben recordar que fueron elegidos como representantes del pueblo y actuar con dignidad.

Fernando Quiroz N.

Celebra a Tatiana Clouthier

Permítaseme enviar un fuerte y afectuoso abrazo a Tatiana Clouthier, mujer que enaltece el ejercicio de la política con la firmeza de sus convicciones y la valentía en la expresión y defensa de sus ideas, lo que la convierte en paradigma femenino de lealtad al proyecto de transformación que se desarrolla en el país. Quienes pensaron y quisieron aprovechar su imaginado distanciamiento con él se engañaron, equivocaron y se han quedado desmesuradamente frustrados en sus perversas y convenencieras intenciones.

José Antonio Montero

Solicita arreglar Internet en Aragón

Claudia Sheinbaum: la felicito por los logros y avances en la Ciudad de México, pero le hago una petición: el Internet de la CDMX para todos cada día está más deficiente en Casas Alemán, Pueblo de San Juan de Aragón y alrededores. No sé cómo se corrija esto, pero ojalá se pueda.