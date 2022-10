Zelensky recordó que antes de que empezara la invasión habló de golpes preventivos , de anticipar las sanciones . Después del 24 de febrero, apuntó, la sociedad europea, la de Gran Bretaña en primer término, y Estados Unidos reconocieron que teníamos razón y debieron de haber reaccionado, implantar sanciones, asestar golpes preventivos , para que Rusia no se atreviera a comenzar la guerra.

Ya el propio jueves, el secretario de prensa de Zelensky, Serguei Nikiforov, expuso que se malinterpretó lo dicho por su jefe y, ante el escándalo que puso por el suelo su imagen como jefe de Estado, el mandatario ucranio dijo al periodista John Simpson, editor de asuntos mundiales de la BBC, que se produjo una confusión ya que él no se refería a ataques nucleares , sino a sanciones preventivas . Esta es su explicación textual: “Cuando dije ‘golpe preventivo’, en inglés esto suena como ‘preventive kick’, no como ‘attack’. Son cosas diferentes. Por eso es muy importante cuando uno habla en inglés o en ucranio que la traducción sea lo más correcta posible porque luego los rusos se aprovechan de esto, como ahora”.

Moscú. El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, en una entrevista a la BBC londinense, trató de aclarar ayer que no pidió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte asestar un golpe preventivo contra Rusia, ominosa declaración que se interpretó como ataque nuclear y generó el jueves anterior una ola de insultos en su contra por parte de portavoces oficiales en Moscú, que le llamaron monstruo y pelele que quiere destruir el planeta , y atribuyó todo a un lamentable error de traducción al inglés .

“Ahora –sostiene– los rusos tradujeron mis palabras como les convenía y las repiten por todos lados. Y yo tenía en cuenta ‘sanciones’. Si ellos dijeron ‘armas nucleares’ o incluso sólo pensaron (en esa posibilidad).”

De acuerdo con Zelensky, Rusia no sabe si va a usar o no sus armas nucleares y cree que hasta hablar de eso es peligroso . Por eso, insistió en justificarse, afirmé que ustedes tienen que dar golpes preventivos, no ataques (nucleares) .

Enfatizó que su gobierno nada tuvo que ver con el asesinato de Daria Duguina , en contra de lo que publicó en fecha reciente el Washington Post, citando a una fuente de la CIA.