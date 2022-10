Pablo Espinosa

Sábado 8 de octubre de 2022, p. a12

El lanzamiento del álbum Pink Floyd Animals. 2018 remix coincide con la nueva visita de un viejo conocido nuestro: Roger Waters, quien ofrecerá un par de conciertos, las noches del 14 y 15 de octubre en el Palacio de los Deportes.

Y como no existen las casualidades, sino las causalidades, álbum y gira tienen mucho en común.

En primer lugar, se trata del disco donde la hegemonía de Roger Waters en Pink Floyd resulta más que evidente.

Pink Freud. Sigmund Floyd.

Luego de Dark Side of the Moon y Wish You Were Here, obras maestras concebidas a ocho manos, Animals es prácticamente de la autoría de Waters, con excepción de la mejor pieza del disco, Dogs, que trabajó una de las duplas más poderosa de la historia de la cultura rock: David Gilmour y Roger Waters.

Los 17 minutos que dura Dogs es una de las mejores secuencias en toda la trayectoria de Pink Floyd. La aportación de David Gilmour es descomunal: he ahí el sonido Floyd, inimitable, por mucho que el resto de las piezas del álbum sean materia común de casi todos los conciertos en vivo de Roger Waters.

Es tal el poderío y supremacía musical de David Gilmour, que lleva consigo el caudal fabuloso de sus compañeros, el extraordinario baterista Nick Mason y el genial tecladista Richard Wright. De plano, termina de sonar Dogs y la vuelvo a poner a sonar y cada vez descubro cosas nuevas.

Precisamente, la novedad mayor de esta nueva edición del disco Animals está en Dogs: mayor relieve a la poderosa batería: prácticamente podemos ver las baquetas danzando sobre los tambores, y el detalle fino a los fluidos a lo Debussy de Rick Wright en las teclas electrónicas.

Otra de las causalidades: el disco Animals cumple 45 años. Fue grabado en los Britannia Row Studios en 1976 y publicado al año siguiente. El experto James Guthrie es el autor de esta nueva edición y la portada es una celebración de las artes plásticas: una fotografía tomada por Roger Waters inspirada en el diseño original, de 1977. Uno puede pasar horas contemplando esta portada en la funda de la versión en disco de vinyl, la mejor de las opciones asequibles.

Escuchar Animals en el tornamesas, en este nuevo trabajo de ingeniería de sonido, donde James Guthrie trabajó en colaboración con Joel Plante y Bernie Grundman, es una experiencia alucinógena.

La versión en disco compacto no demerita, por supuesto. Y en las versiones de las distintas plataformas digitales, destaca la de Amazon Music, debido a su poderoso sistema Ultra High Definition.

Este disco de Pink Floyd, Animals, es una de esas joyas que merecen ser escuchadas con un buen sistema de sonido y con unos buenos audífonos. Es el Nirvana.

La versión en elepé trae consigo un libro en gran formato con fotografías todas ellas obras de arte, además de la poesía de Roger Waters, autor de todas las letras, donde abundan sus metáforas políticas, todo a partir de las ideas de George Orwell, en especial su libro Rebelión en la granja.

No abandona Waters los temas que le importan: el amor, la vida en sociedad, el desamparo:

And I didn’t care for you

We would zig zag our way

through the boredom and

pain

Occasionally glancing up

through the rain

Wondering which of the

buggars to blame