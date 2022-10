“Yo lloraba, yo no quería ir allá, es que allá no tengo familia, allá con quién voy a platicar y yo que no sé hablar en español (…) dice mi papá aquí mando yo, aquí las chamacas no escogen su novio, aquí ir cuando el chamaco ya llegó y tú ir”.

Juana no hablaba español y su novio no hablaba popoluca. Pero eso no importó a las familias, quienes consideraron que debía seguirse la tradición, planearon una fiesta de tres días tras acordar que el novio entregara un cochino a la familia. El primer día, la familia del novio llegó con una caja de refrescos y de cervezas para brindar. El segundo día, los invitados comieron y rieron. El tercero, sentaron a los dos novios en medio del patio, donde las personas mayores les dieron consejos para su matrimonio; después caminaron con ellos hacia donde vivirían. Esta boda no pasó por el Registro Civil. Viven en concubinato.

Mi papá no me dio estudio. Mi papá dijo que a las niñas no les voy a dar estudio porque luego nada más encuentran macho allá en la escuela.

Juana no pudo terminar la primaria, a los 15 años ya era mamá, ahora tiene siete hijos y tal vez tendrá más. Se dedica al hogar, a mantener limpia la ropa y cocer el maíz, tal como le recomendaron en la boda. Ella no piensa pedir ayuda, así vio casarse a sus hermanas y primas, y así fue como ella negoció el matrimonio de su hijo mayor a cambio de un toro.

“Gracias a Dios que nunca me golpean como a las otras señoras que dicen que les pegan, les maltratan.

Yo no, no somos casados por el civil, estoy en unión libre, pero no tenemos problemas, nunca peleamos y nunca nos agarramos a golpes.

Esta y otras historias forman parte de un nuevo material educativo (Conapo/Conafe/Unfpa. Para el gobierno de México es prioridad erradicar los matrimonios y la maternidad infantiles, en principio porque vulneran el derecho a decidir de las mujeres y adolescentes y porque son una barrera para su movilidad social; cuidar hijos en la segunda década de vida les aparta del crecimiento escolar y de la autonomía económica, a corto, mediano y largo plazos. A través de unidades móviles, los servicios de salud sexual y reproductiva están llegando a las zonas más apartadas, se invierte como nunca en becas, en la ampliación de la matrícula escolar y de planteles de nivel medio superior y superior. La educación sexual en el nuevo plan de estudios de la SEP fortalece el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y la erradicación del machismo.

* Secretaria general del Conapo

Twitter: @GabrielaRodr108