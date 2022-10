Puso como ejemplo el hackeo reciente sufrido por la Secretaría de la Defensa Nacional donde, aseguró, el hecho de que no se vea al enemigo, no quiere decir que no exista. Hizo notar que no es el primer ataque cibernético importante a las instituciones del Estado, pues previamente se tiene registro de intervenciones no deseadas a las bases de datos de Pemex, Bancomex, la Secretaría de Economía y la Lotería Nacional.

Al respecto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, recalcó que el ataque a la Sedena es muestra de que es impostergable que el país cuente con legislación especial en ciberseguridad, en la que se tipifiquen esos delitos, promuevan la prevención de ataques, sin atentar contra las libertades y derechos de los usuarios del Internet .

Por ello, “la Cámara de Diputados y la de Senadores trabajamos para poder sacar este mismo periodo de sesiones una ley para contener los ciberataques y para prevenir de actividades ilícitas de hackers internacionales y nacionales”.