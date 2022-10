Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Senadores del PRI descartaron que se pretenda remover a Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de la bancada y exigieron al presidente nacional, Alejandro Moreno, que deje este tema en el ámbito de los legisladores. Jorge Carlos Ramírez Marín rechazó que la bancada esté fracturada luego de la votación de la reforma sobre fuerzas armadas y advirtió: A mí ni Marko Cortés ni nadie me van a decir cómo votar y su compañero Manuel Añorve recalcó que no puede haber sanción alguna contra Osorio ni contra nadie, porque el presidente del tricolor nos dio libertad de voto .