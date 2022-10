Gustavo Castillo, Emir Olivares y César Arellano

Periódico La Jornada

Viernes 7 de octubre de 2022, p. 7

El ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre quien pesa una orden de aprehensión por delincuencia organizada, tiene doble nacionalidad: además de ser mexicano, es estadunidense, confirmaron funcionarios del gobierno mexicano y fuentes diplomáticas, lo que complicará su entrega a la Fiscalía General de la República (FGR).

El ex mandatario no sólo enfrenta una orden de captura por parte de la justicia mexicana, sino además es indagado por autoridades de Estados Unidos –en particular por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional– por lavado de dinero, señalaron fuentes consultadas.

García Cabeza de Vaca partió de México el pasado 28 de septiembre y presuntamente se encuentra en McAllen, Texas, tras terminar su gestión como gobernador de ­Tamaulipas.

De acuerdo con funcionarios federales, las autoridades mexicanas analizan los escenarios tras confirmar que posee las dos nacionalidades, ya que inicialmente confiaban en que pudiera ser deportado y detenido en territorio mexicano.

Sin embargo, puede apelar a su nacionalidad estadunidense para retardar su envío a México; en caso de que sea imputado en el país vecino, podría negociar su entrega y la concesión de una parte de los recursos que supuestamente obtuvo a través de actividades ilícitas para disminuir su pena.

Las investigaciones contra García Cabeza de Vaca comenzaron en 2018, tras ser señalado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y de estar ligado a integrantes del cártel del Golfo y de Los Zetas.