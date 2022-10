Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard descartó que la salida de Tatiana Clouthier ponga en riesgo las consultas con Estados Unidos y Canadá relacionadas con el capítulo energético T-MEC. No estimaría que se vayan a entorpecer esas conversaciones, porque hay todo un equipo trabajando en ello , comunicó en un encuentro con medios. No tienen por qué ponerse en riesgo, las pláticas continuarán , insistió.

El priísta Jorge Carlos Ramírez Marín lamentó la renuncia. Hemos estado en contacto con ella por distintas cosas. Los yucatecos en particular por el tema de la miel y recibimos de ella toda la atención posible, todas las facilidades .

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, destacó que la marcha (en esa secretaría) no se va a afectar, pero sí se pierde un capital importante. Tatiana Clouthier fue y ha sido una mujer congruente y con capacidad .

La renuncia de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, dio pie a diversas reacciones a lo largo del día. En el Senado, mientras Morena y el PRI lamentaron la salida, en la Cámara de Diputados la oposición señaló que no hay una explicación real y sustantiva de por qué dejó el gabinete.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, expuso que las personas son temporales en el ejercicio de la función delegada y se pronunció por respetar la decisión de Clouthier.

El diputado del PRI Brasil Alberto Acosta reflexionó sobre las causas de la renuncia: ¿Será que como el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, decidió dejar el puesto por no querer ser florero? ¿Es una muestra más del fracaso de la política económica de la 4T? No lo sabemos, pero el hecho en sí mismo llama la atención .

Por su parte, en redes sociales, el dirigente de Morena, Mario Delgado, publicó una fotografía donde él y Tatiana Clouthier aparecen sonriendo y escribió: “La vida de vez en cuando nos regala el coincidir con personas extraordinarias. Conocí a @tatclouthier cuando llegó a revolucionar la campaña en 2018. Su aportación al movimiento ha dejado huella”.