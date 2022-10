Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 7 de octubre de 2022, p. 3

Tatiana Clouthier Carrillo renunció ayer a la titularidad de la Secretaría de Economía a casi dos años de asumir el cargo. Lo hizo en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional porque, en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, no puede salir por la puerta de atrás .

Con voz entrecortada y al borde del llanto, agradeció al mandatario haberla integrado a su gabinete y, en una carta que redactó con argot beisbolero –deporte favorito del tabasqueño–, sostuvo que tras ser invitada a jugar en las ligas mayores al ocupar esta secretaría, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse .

Mientras el Presidente escuchaba con expresión adusta, quien fue su coordinadora de campaña en 2018 afirmó que desde el 26 de julio, y después el 9 de septiembre pasado, le comunicó al Ejecutivo que mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo .

Fue entonces cuando, al reiterar su agradecimiento, se le quebró la voz, volteó un momento para ver de frente al mandatario y expresó: “Quisiera decir mucho más; sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es ‘gracias’. Gracias, una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento, y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria y, sobre todo, por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar”.

Al concluir su lectura, Clouthier Carrillo se acercó a López Obrador para darle un abrazo y, en espera de que éste le fuera correspondido, la respuesta fueron aplausos, sin replicar el gesto. Luego de poner su mano en el pecho y despedirse de los asistentes, inmediatamente se retiró del Salón Tesorería y se apresuró a salir del recinto.