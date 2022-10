Pero ya una vez que Horizonte arrancó como una emisora de jazz, se encargó de este festival. Es nuestro ciclo de conciertos más longevo... desde 2001. Estaba en la gerencia Martín Rizo.

Y desde entonces ha sido ininterrumpido.

“Efectivamente. Ése fue un gran reto, porque cuando empezó la pandemia tuvimos que cuestionarnos si lo hacíamos o no. A mí me dolía mucho la idea de ser la primera gerente que no hiciera el festival; entonces decidimos efectuarlo de manera virtual. Y la gente respondió muy bien, se conectó a nuestros streamings, a la señal FM, y así lo llevamos a cabo. No lo hemos interrumpido para nada.”

¿De qué trata el festival?, se le preguntó a Mariana Pérez, quien respondió: “Lo que siempre queremos hacer es acercar a los amantes del jazz a vivirlo de cerquita, a sentirlo. Y nosotros tratamos de mostrar los proyectos que nos han llamado la atención a lo largo del año. Y. como bien dicen las gemelas Beaujean, ‘el jazz se disfruta más en vivo’.

En esta ocasión, además de presentar a las figuras bien consolidadas en la escena, hemos querido darle seguimiento a nuestros semilleros, que también lo estuvimos trabajando antes de la pandemia. Así, en el Estudio A están las figuras con una cerrera sólida, y en la terraza de la Cineteca Nacional presentaremos a grupos de reciente ingreso a la escena jazzística.

Este año regresaron a los conciertos presenciales. En las tres o cuatro ocasiones previas que yo he ido, han tenido lleno total. ¿Siempre es así?

Sí, afortunadamente. Todavía no me dejan llenar el Estudio A, que tiene 150 lugares; sólo estamos a la mitad. Y la gente insiste en que ya la dejemos entrar, pero nos estamos cuidando todavía un poco.

Tienes además un nuevo convenio con el Festival de Córdoba, ¿verdad?

Sí. nos va a mandar cuatro conciertos grabados de su última edición, y así podremos mostrar qué se está haciendo de jazz fuera de la Ciudad de México.

Todos los datos y fechas de Octubre Jazz puedes encontrarlos en el sitio Facebook de la estación: horizontejazzfmmexico. Salud.

amalacara@prodigy.net.mx