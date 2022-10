Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de octubre de 2022, p. 27

Buenos Aires., En una mañana muy especial, una noticia sorprendió a todos cuando un ex empleado administrativo de la embajada de México en Buenos Aires saltó el enrejado que rodea el edificio y se encerró en un baño, pidiendo hablar con los encargados del consulado, pero evidentemente perturbado.

La infantería de la Policía Federal acudió al lugar, también un cuerpo especial de la misma, una ambulancia y se cercó la sede diplomática. La embajadora mexicana Lilia Rossbach Suárez y todo el personal se abocaron a negociar con el hombre, quien fue caracterizado como un paciente siquiátrico.

Durante las negociaciones entabladas por policías y personal diplomático con el individuo se buscó un desenlace pacífico, incluso llegaron familiares y médicos para un asertivo abordaje de la situación. Todo estuvo bajo control , dijo a La Jornada la diplomática Rossbach Suárez. El hombre identificado como Mauricio Díaz, de 40 años, tras el proceso de negociación, fue detenido y trasladado en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias a un centro de salud.

Solidaridad con pueblos originarios

En otro asunto, ayer en la mañana el Ministerio de Seguridad decidió enviar un Comando Unificado de Seguridad, creado en estas horas, para desalojar a una comunidad mapuche en Villa Mascardi, en la provincia sureña de Río Negro, donde se reprimió y se detuvo a mujeres y niños, mientras otros integrantes huyeron hacia las montañas, acción policial repudiada por diversos sectores de la sociedad, incluyendo a militantes y simpatizantes del oficialista Frente de Todos.