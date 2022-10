Fuimos testigos de cómo un conflicto particular ya negociado se convirtió en una crisis de falta de legalidad y en un asunto político, al grado de llegar a las descalificaciones, insultos, arrebatos de violencia y allanamiento de una propiedad particular , añadió.

La semana pasada un grupo de vecinos ingresó al predio donde se perforaba el pozo y obligó a los trabajadores a dejar de laborar y a sacar la maquinaria.

Prometen parque; vecinos desconfían

Tras hacer un llamado enérgico pero respetuoso a las autoridades municipales para que generen condiciones de sensatez y que lo acontecido replantee el papel que realmente tienen , el apoderado legal de la empresaria anunció que se construirá un parque con juegos infantiles para los niños de Pozo Grande .

Basilio aseguró que esto no implica compromiso alguno de la comunidad con Alicia Castañeda; no obstante, para los pobladores esta acción no es más que parte de una estrategia para tranquilizar a la gente y esperar a que el movimiento en defensa del agua se diluya para reanudar la perforación del pozo.

Advirtieron que insistirán ante la Conagua en que anule la concesión que tiene Castañeda Moreno, pues sospechan que pretende embotellar agua con el fin de comercializarla.