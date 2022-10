Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de octubre de 2022

Cuernavaca, Mor., El homicidio de la diputada plurinominal Gabriela Marín Sánchez –del partido local Morelos Progresa–, perpetrado la tarde del miércoles, fue planeado , pues de acuerdo con videos de seguridad hubo seguimiento desde hace tiempo, de 15 o 10 días; la andaban vigilando , declaró ayer el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La línea de investigación que se sigue es el crimen político , informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, presuntamente por la disputa de la curul que ganó la extinta legisladora a su correligionario Roberto Yáñez Moreno, cuya esposa, Marguis Zoraida del Rayo Salcedo Moreno, es la suplente de Gabriela Marín.

Lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa tras la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que encabeza Blanco Bravo.

Carmona Gándara explicó que por las primeras declaraciones del chofer de Marín Sánchez, quien fue herido, sin lugar a dudas se trató de un ataque directo y descartó el asalto o robo a mano armada.

Antes del atentado, detalló el fiscal, la diputada había estado en el Congreso y después presumiblemente se dirigía a su casa, acompañada de su chofer y escolta; en el camino se detuvieron en la avenida Alta Tensión, en la colonia El Empleado, en Cuernavaca, e ingresó a una farmacia, y al salir le dispararon en cinco ocasiones con una arma calibre nueve milímetros.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco señaló: “Yo no sé si sea un tinte político; le comenté al fiscal que hay que investigar primero y dar con los responsables. Yo siempre he dicho que en el estado hay narcopolíticos y no me van a callar. Estamos esperando también esas detenciones.