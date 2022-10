Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 7 de octubre de 2022, p. a11

Pese al irregular torneo que han tenido, Chivas y Cruz Azul aún aspiran a la liguilla con el formato del repechaje. Los tapatíos no consideran que distracciones como un concierto afecten su desempeño, mientras los celestes incluso anhelan una revancha ante el líder América tras la goleada que sufrieron en el clásico joven.

El mediocampista rojiblanco Roberto Alvarado evitó la polémica después de que sus compañeros Santiago Ormeño, Antonio Pollo Briseño y Alan Mozo fueron el martes a un concierto cuando tienen en puerta el duelo contra Puebla por el pase a la llamada fiesta grande.

Siempre habrá críticas, más allá de jugadores, somos humanos. No sabía del tema de las fotos, no están haciendo nada malo (mis compañeros). Ellos saben el compromiso que tenemos como grupo. Todos están comprometidos, hoy vinieron e hicieron un gran entrenamiento , aseguró Alvarado, quien incluso se desmarcó de haber ido al concierto.

Me dijeron que salía (en las fotos), pero no soy yo; me encontraba en mi casa. Al rato me va a regañar mi señora, aunque esta-ba con ella , afirmó el jugador.