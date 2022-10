“Tortura, porque el hombre con quien sostenía un affair apasionado no sólo estaba casado, sino también era ciudadano de un país extranjero, al que, los amantes sabían desde un principio, debía regresar; incluso, sabían la fecha del retorno. Exquisito, porque el ‘esplendor erótico’ no se comparaba con cualquier cosa que había experimentado antes.

Hago el amor con el mismo deseo de la perfección que experimento en relación con la escritura , dice la Premio Nobel de Literatura 2022, Annie Ernaux, palabras que reproduce Sigrid Nunez en su reseña del libro Getting Lost, publicada en The New York Review.

“‘En un mes, hemos pasado de un sexo inepto a una especie de perfección, pues, casi’, escribe en su libro Se perdre, publicado primero en 2001 y ahora como Getting Lost, en una traducción de Alison L. Strayer. Y, más adelante: ‘Después de ayer, ya no queda mucho del Kama-Sutra para que hagamos’. Sin preocupaciones: Ernaux pronto está en la librería para comprar Treatise on Caresses y The Couple and Love: Techniques of Lovemaking. ‘Los compro para la perfección, la sublimación de la carne’, explica. Es su obsesión.”

Dice: “Busco la perfección en el amor, al igual que creí haber conseguido una especie de perfección al escribir A Woman’s Story”.