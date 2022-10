▲ Annie Ernaux captada en París en marzo de 2001. Foto Afp

Como toda mujer valiente que escribe, Ernaux ha sido también señalada de ególatra. Pero, como medicina preventiva a las críticas machistas, sus obras integran poderosos mensajes para que los lectores no caigamos en la trampa de confundir tintes de narcisismo o exhibicionismo con el verdadero sentido que cobra para ella la escritura, la única forma que entiende en el ejercicio de existir, porque sólo con vivir no me resulta suficiente .