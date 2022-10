Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 7 de octubre de 2022, p. 4

París. La ganadora del Nobel de Literatura 2022, Annie Ernaux, afirmó ayer ante medios de comunicación que este premio conlleva asumir una responsabilidad , por lo que seguirá escribiendo para luchar contra las injusticias .

La autora francesa relató que cuando se enteró de la noticia estaba en su casa, en la cocina y reveló: No quería el Nobel. Cuando me enteré no me imaginaba las consecuencias del premio. Esa etiqueta siempre me acompañará , señaló.