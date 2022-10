Ante ello los liderazgos políticos del norte global se muestran no sólo impotentes, sino retardatarios. Lejos ser parte de la solución, agravan la problemática con sus pretensiones hegemónicas, discriminatorias, chauvinistas, ciegas a mediano y largo plazos. No por nada la extrema derecha avanza de modo preocupante en Europa y en Estados Unidos.

Hay que voltear los ojos hacia el sur global, entonces. A pesar de todo, la llegada al poder de gobiernos progresistas en América Latina puede ralentizar o contener la deriva de estos tiempos sombríos. Sobre todo con actitudes tan llenas de sensibilidad, tan valientes y tan llegadoras a los corazones como las que mostró el presidente Gustavo Petro, de Colombia, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU: la denuncia de todas de las guerras, incluido el fracaso de la guerra contra las drogas, alimentadas por la adicción al consumo al poder, al dinero, a los hidrocarburos; la necesidad de cambiar hacia otro modelo que haga las paces con el planeta, que permita el diálogo entre los pueblos, que defienda la vida en todas sus formas.

Ejemplos como el de Petro son esperanzadores, y habría más que rescatar en los liderazgos progresistas de los países del sur global. Pero no podemos depositar toda nuestra confianza en el poder desde arriba, porque los liderazgos políticos tienen que hacer concesiones y alianzas con fuerzas oscuras, manejarse en los límites de lo posible, porque a mayor fuerza de ellos, mayor la oposición de los intereses que defienden el modelo que agoniza. Esta es una de las lecciones del repunte inesperado del bolsonarismo en las elecciones brasileñas de la primera vuelta.

También podríamos voltear los ojos a la ciencia y a la técnica. Aunque el abuso de ellas nos ha conducido al abismo donde estamos, podemos aprovecharlas para rescatar nuestro planeta y nuestra humanidad.

Pero ni el poder desde arriba ni la ciencia y la técnica podrán salvarnos si no asumimos la responsabilidad de nuestro futuro, si no optamos por la voluntad de vivir de los pacifistas como Tolstoi o Gandhi, como dice Leonardo Boff. No podemos abandonar las resistencias, las construcciones de alternativas desde abajo. Aquellas que no dependen de tomar o mantener el poder. Las que todos los días desarrollan comunidades, pueblos indígenas, iniciativas de economía social y solidaria, mujeres, jóvenes, grupos LGBT, movimientos de defensa de la naturaleza, colectivos de víctimas, algunos grupos religiosos comprometidos, que todos los días van mostrando los brotes de un nuevo modelo de convivialidad, diálogo, diferencia, justicia social y paz. Multiplicar estos brotes tal vez no sea suficiente para germinar la primavera, pero al menos fortalecerá la salud de nuestro espíritu y aminorará en algo la gran carga de sufrimiento humano.