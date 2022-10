La dependencia asegura que el rezago se debe a que el anterior modelo de justicia laboral era muy opaco y sumamente tardado , por lo que los juicios se resolvían en un promedio de seis años, aunque tenemos asuntos de 15, 20 años .

Ahora, la apuesta es que los conflictos obrero-patronales se resuelvan en menos de 45 días mediante la conciliación, y aquellos en los que no se logre un acuerdo pasarán a la instancia judicial.

Para ello, puntualizó la STPS, las partes en un conflicto no están obligadas a conciliar, pero sí a agotar esta etapa, pues sólo aquellos asuntos que obtengan la constancia de no conciliación podrán acudir a alguno de los 148 tribunales laborales del país, en los que se espera resolver los juicios en no más de seis meses.