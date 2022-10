El tabasqueño refrendó que sería muy bueno que se usara el nombre de Mexicana de Aviación en esta empresa que posiblemente se constituya. Para que tampoco les extrañe cómo es que se va a tener una empresa pública de aviación: pues se tenían dos .

Defendió que se proyecte como empresa de la Sedena porque se busca “procurar que haya una custodia, porque les va a costar un poco más –toco madera– si regresan. No es lo mismo quitársela y privatizarla –como lo hicieron– si está en manos de (la Secretaría de) Comunicaciones que si está en manos de la Secretaría de la Defensa”. Además, las utilidades se destinarían para las pensiones de los integrantes de las fuerzas armadas.