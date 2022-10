Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 6 de octubre de 2022, p. 5

Para que explique las causas del hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados decidió citar a una reunión de trabajo al general Luis Cresencio Sandoval. La fecha aún no se define.

A propuesta de la bancada de Movimiento Ciudadano, la comisión acordó un encuentro con el general, y el presidente de esa instancia legislativa, Ricardo Villarreal García (PAN), planteó incrementar el gasto de la Defensa en ciberseguridad.

No sólo en la Secretaría de la Defensa Nacional, en todos los órdenes de gobierno faltan recursos para esta materia, que años atrás no era un tema, pero ahora todos tenemos algún amigo que ha sufrido vulneración en sus datos personales. De que se destine presupuesto, está en juego la seguridad nacional del país. La Cámara debe meterle presupuesto para que esto no vuelva a suceder , subrayó.

Sergio Barrera Sepúlveda (MC) resaltó que el hecho representa “un grave problema de vulneración a la ciberseguridad del país y, si esto le pasa a la seguridad de la Secretaría de la Defensa, no sabemos qué pueda pasar con otra dependencia; es el ataque más fuerte sufrido por cualquier” área de gobierno en México.