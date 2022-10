Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 6 de octubre de 2022, p. 3

Ningún integrante de las fuerzas armadas busca contender por la Presidencia de la República, aseveró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se declaró juarista, por lo que se pronunció en contra de que un mando militar pueda colocarse en cargos de elección popular.

Durante la mañanera del miércoles, rechazó que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, lo haya presionado para no investigar a militares por los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa. Por el contrario, no reparó en elogios hacia el general, un hombre íntegro, leal, honesto y recto .

El artículo 82 de la Constitución –sobre los requerimientos para ser presidente– establece en su fracción quinta que, para llegar al cargo, un elemento del Ejército no debe estar en servicio activo al menos seis meses antes del día de la elección .

El jefe del Ejecutivo fue interrogado sobre la posibilidad de que un alto elemento castrense pudiera postularse para las elecciones de 2024, a lo que respondió: No, no. Yo soy juarista y (Benito) Juárez siempre separó el poder militar del civil, así como separó el poder eclesiástico del civil .

–¿Está claro para las fuerzas armadas cuál es el límite y no veremos aquí en México a un general de cinco estrellas (en la Presidencia)? –se le insistió.

–No, no, eso no, ni ellos están pensando en eso. Este (el mexicano) es un Ejército leal al gobierno civil, legal, democráticamente constituido. Y yo tengo mucho que agradecerles, mucho, mucho, mucho, a los marinos y al Ejército, soldados, oficiales, mandos de las dos instituciones, me han ayudado mucho ahora, en todo –replicó.