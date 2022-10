L

os países agrupados en la OPEP+ y Rusia quieren que el barril de petróleo no baje de 90 dólares, pero en las últimas semanas se ha estado cotizando en 80 dólares y fracción, como resultado de la caída de la economía mundial que anticipa una recesión para el resto del año o principios del próximo. Por consiguiente, acordó reducir su límite de producción colectiva en 2 millones de barriles diarios. La OPEP+ ya sólo controla una tercera parte del mercado mundial, pero es una fuerza importante y poderosa. Es la mayor reducción desde 2020, pero tendrá un impacto menor en el suministro mundial. Varios países miembros están bombeando muy por debajo de sus cuotas, lo que significa que ya estarían cumpliendo con sus nuevos límites sin tener que reducir la producción. México forma parte de la organización como observador, pero no está comprometido a reducir su produccion. El presupuesto del gobierno federal del próximo año estima en 53.10 dólares el precio del barril, así que no lo afecta el acuerdo. Sucede algo diferente cuando el precio es menor a su estimación. El documento que se analiza en el Congreso de la Unión calcula que el petróleo generará un billón de los 6 billones presupuestados.

La respuesta europea

Casi en forma simultánea, la Unión Europea llegó a un acuerdo para imponer un nuevo paquete de sanciones a Rusia, incluida la prohibición del transporte marítimo de petróleo a terceros países a menos que se venda por debajo o a un cierto límite de precio. Eso choca con el acuerdo de no vender a menos de 90 dólares de la OPEP+. Los embajadores llegaron a un acuerdo político sobre nuevas sanciones contra Rusia, una fuerte respuesta de la UE a la anexión ilegal de territorios ucranios por parte de Putin , expuso la dirigencia de la Unión Europea.

Cuajó el acuerdo

Aunque en minoría para llevar a cabo sólo con sus legisladores una reforma constitucional, Morena y aliados consiguieron del PRI y el PRD los votos necesarios para sacar adelante en el Senado la iniciativa de mantener al Ejército en labores públicas de seguridad hasta 2028. En el segundo intento tuvo éxito el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y demás negociadores. El proyecto volvió a la Cámara de Diputados porque lleva algunos cambios y se requiere su autorización. Uno consiste en dotar de recursos a las policias estatales y municipales, pero por experiencias anteriores se sabe que terminan siendo usados en otros fines. El proceso de aprobación final estará en los congresos estatales, donde Morena no tiene problemas. ¿Qué sigue? Bajar el costo del sistema electoral. El presupuesto que pide el INE para el próximo año es de mil millones de dólares. Eso no tiene que ver con la democracia.