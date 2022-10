Nobel de Física, ¡premiación al sabio conocimiento!

C

on gran emoción, el mundo recibe la premiación a la sabia inteligencia y dedicación de grandes nombres, que por medio de sus dotados conocimientos nos ayudan a descubrir y fortalecer la vida. Son esperanza de nuestro universo.

Gladiola Orozco

Educación superior y posgrado requieren transformaciones, dice

La propuesta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de incluir las humanidades en la investigación científica presentada por el anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene el propósito de impulsar el carácter de los estudios científicos, humanísticos y tecnológicos, así como de garantizar el acceso abierto a la información, donde prevalece hoy lo disciplinario y/o interdisciplinario en varios centros educativos.

Esta visión disciplinaria existente en la enseñanza superior y posgrado, en la actualidad del Politécnico y la universidad, no es suficiente para sacar adelante la propuesta de cambio del Conacyt que necesita el país, se requiere modificar a la transdisciplina de la enseñanza.

Articular las ciencias sociales, el arte, la filosofía y las humanidades, con las demás ciencias exactas, o de excelencia, sería un avance considerable en la transformación de los estudios y máxime con el interés de vincular el esfuerzo de la administración de la Cuarta Transformación a la enseñanza superior y posgrado.

El Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, del Instituto Politécnico Nacional, similar a otras universidades no son congruentes para la transformación del país impulsado por el Conacyt. Se requiere como dicen Manfred Max y Víctor Toledo el salto de la interdisciplina a la transdisciplina que anteayer propuso en este diario.

Rubén Cantú Chapa

Insta a no descuidar el control sanitario en alimentos