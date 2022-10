Karla Torrijos

Jueves 6 de octubre de 2022

Ante la incertidumbre en torno a qué delanteros serán elegidos para participar en el Mundial de Qatar 2022, Javier Aquino, jugador de Tigres y ex seleccionado nacional, se unió a las voces que piden el regreso de Javier Chicharito Hernández al Tri, pues consideró que es un futbolista con la jerarquía necesaria para hacer frente a los rivales más peligrosos.

Los atacantes que han sido considerados en las convocatorias recientes son Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Giménez; aunque el técnico del conjunto tricolor, Gerardo Tata Martino, advirtió que sólo llevará a tres de ellos.

No obstante, los dos primeros aún no están totalmente recuperados de sus lesiones, una pubalgia y una molestia muscular en el muslo derecho, respectivamente. Lo mismo ocurre con Jesús Tecatito Corona, quien también estaba contemplado, pero causó baja de la selección en agosto pasado luego de sufrir una rotura del peroné y el ligamento del tobillo izquierdo que lo mantendrá entre cuatro y cinco meses alejado de las canchas. Ante este sombrío panorama, y a menos de dos meses de que inicie la justa mundialista, aún está en duda quién será el tercer artillero del Tri.

Conozco a Javier, es uno de los mejores jugadores mexicanos que hemos tenido en la historia, lo ha demostrado, no sabemos por qué no lo convocan, pero si me preguntan, claro que debería estar (en la selección nacional), está metiendo goles, está en ritmo y tiene jerarquía dentro de la cancha, eso sin duda te ayuda en un Mundial, pero el entrenador tiene sus razones y debemos respetarlas, esto es de gustos y también de momentos , señaló Aquino ayer en conferencia de prensa.