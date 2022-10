D

e un corto tiempo acá, la intensidad y, sobre todo, la diferente temática que se transmite aumentó su variedad y fuerza. El espacio público trasiega con asuntos de muy diversa índole como, ciertamente, en épocas casi normales. La diferencia estriba en que, en esta etapa, las circunstancias han cambiado. Tanto la guerra en Europa, como la mayor cercanía a la sucesión presidencial o la dañina y creciente inflación ya conviven de manera nerviosa. La sociedad ha ido procesando la información desatada con cierta parsimonia. Pero lo que le ha dado un toque de frenesí es la aparición, hasta ahora desconocida, de un grupo de hackers denominado Guacamayas.

Penetrar en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la novedad. La curiosidad colectiva por enterarse, aunque sea a trasmano, de lo que siempre se ha sospechado se oculta en esos archivos misteriosos del Ejército, le da un toque de aventura a los sucesos de esta temporada. Airear temas que pueden fluctuar entre graves o intrascendentes no debe ser causa de crisis o escándalos. Hay, en estos trasteos, algo nebuloso que va siendo pulido o, más aún, precisado. Aquello que ha ido quedando como molesto sustrato de la normalidad cotidiana puede salir, de pronto, a flote e integrarse al flujo que fija la actualidad. Con franca seguridad mucho de lo registrado en los cajones del Ejército pasarán ante la atención pública como lo hacen muchos otros. Pero habrá ciertamente algunos que habrán de generar protestas, alarmas o serán atendidos durante semanas hasta que se integren al curso diario de la vida pública. La conciencia ciudadana no se afectará con tales revelaciones. Seguirá su proceso de maduración con la atingencia de siempre. La Sedena aprenderá a resguardar ciertos tópicos en el secreto debido. Aunque, también, habrá probado de aquí en adelante que muchas, quizá la mayoría de sus funciones, no tienen razón de quedar al margen del conocimiento ciudadano.