a población migrante de habla hispana en Estados ha revigorizado tanto al catolicismo como al protestantismo. A este último lo reconfigura e influye mediante la creciente participación en centros emblemáticos del evangelicalismo predominantemente blanco.

Veinticinco por ciento de quienes habitan en Estados Unidos procedentes de Latinoamérica, y sus descendientes nacidos allá, se reconocen como protestantes/evangélicos. Es un porcentaje mayor al reportado por varios países del continente. Por ejemplo, en el caso mexicano las cifras del censo de 2020 arrojaron que 11.2 por ciento de la población respondió ser protestante/evangélica y 77.7 católica. Al realizar readscripciones que el diseño del censo coloca en otras posibilidades de responder sobre preferencia religiosa, es probable que el porcentaje de quienes son integrantes del abanico que caracteriza al mundo protestante y evangélico sea de 15 por ciento. Solamente los países centroamericanos y Puerto Rico tienen mayor porcentaje de población evangélica que el representado por la llamada población hispana en Estados Unidos.

La tendencia mayoritaria del protestantismo latinoamericano es pentecostal, entre 70 y 75 por ciento de la feligresía se identifica de tal manera. Posiblemente entre los hispanos estadunidenses el porcentaje sea mayor. Eldin Villafañe, estudioso del pentecostalismo y pastor/teólogo identificado con esa corriente, señala que hablar del pentecostalismo es hacer referencia a un movimiento religioso complejo y multifacético . Hace suya la definición de Kilian McDonell: [son pentecostales] aquellos cristianos que ponen el acento en el poder y la presencia del Espíritu Santo, y los dones del Espíritu, orientados hacia la proclamación de que Cristo Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre , por esto el contraste principal entre los pentecostales y otros cristianos es el distintivo énfasis pentecostal en la persona, la obra y los dones del Espíritu (Manda fuego, Señor: introducción al pentecostalismo, Abingdon Press, 2012, pp. 19 y 20).