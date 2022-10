Georgina Saldierna y Enrique Méndez

Miércoles 5 de octubre de 2022, p. 8

En plena sesión, la diputada María Clemente García (Morena) se enredó en una agria discusión con su compañera de bancada Cecilia Márquez, quien había dejado un iPad en su curul. Entre gritos, la legisladora trans tomó la tableta y la arrojó fuera de su espacio.

En medio de la polémica por sus videos sexuales, Clemente se presentó ayer a la Cámara de vestido rojo y lentes oscuros. En entrevista posterior, argumentó que no es la primera vez que Márquez deja objetos en su curul.

Ante el tono que tomó el griterío, la diputada jalisciense salió huyendo del salón de sesiones, mientras García Moreno manoteaba y ampliaba el reclamo al vicecoordinador de la bancada, Leonel Godoy Rangel, a quien después le dio un beso en la mejilla. Al terminar la sesión, García Moreno anunció en conferencia de prensa que hoy presentará una iniciativa para regular el trabajo sexual.

Ante las críticas de que sus videos pueden ser tomados como pornografía, respondió: “¡es pornografía! Yo produzco porno, me pagan por hacerlo. Es que siempre me he dedicado a esto, los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia Armendáriz (Morena) ¿por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas? Los abogados en el PAN siguen en sus despachos. Pero si ellos pueden trabajar en sus oficios y profesiones, lo siento, mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta”.