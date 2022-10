Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de octubre de 2022, p. 5

Ante revelaciones de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió en este sexenio el programa israelí Pegasus para presuntamente espiar a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la veracidad de la versión, conminó a presentar denuncia penal si hay pruebas y aseguró que la dependencia militar realiza inteligencia, no espionaje, para enfrentar a la delincuencia organizada.

En la mañanera de ayer, el mandatario confirmó que el gobierno analiza la viabilidad de fundar una nueva aerolínea que operaría el Ejército a través de la empresa creada para administrar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y, cuando concluyan las obras, el Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum.

En principio sería rentable funcionar con 10 aeronaves, incluido el avión presidencial, señaló.

No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores. Hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Si tienen pruebas, que las presenten , manifestó.

Consideró que no existen elementos que acrediten esa práctica porque, además de ser indebida, va contra nuestros principios , pero quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos .

–¿Sabía de esta compra que es monitoreo remoto y significa espionaje?

–No

–¿Las fuerzas armadas lo hicieron sin informarle?

–Es que tienen labores de inteligencia, que no de espionaje, que es distinto. No espiamos a opositores. Lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo.