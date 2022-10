Inclusive recordó que durante el desafuero en su contra, en 2005, el entonces secretario de la Defensa, Clemente Vega, le mandó a decir a (Vicente) Fox y al secretario de Gobernación, Santiago Creel, que el Ejército no iba a salir a las calles, sólo si se lo solicitaban por escrito. Y después, cuando ya las cosas estaban más calientes, les mandó a decir que ni por escrito .

Así, convocó a que el análisis no sea maniqueo. “Ahora, el presidente, que es el comandante supremo de las fuerzas armadas, ha dicho y sostiene que no se va a usar al Ejército para reprimir al pueblo. Y no ha habido tortura como antes, ni masacres ni desaparecidos. No es que el Ejército sea sinónimo de represión, no, eso depende de quién gobierna (…) es pueblo uniformado y es un ejército profesional, leal, subordinado a las instituciones constitucionales y a las leyes que rigen. Entonces, no tenemos por qué no apoyarnos en el Ejército y en la Marina para garantizar la paz, la tranquilidad”, concluyó el mandatario.