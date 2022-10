Ante las voces que desde escaños blanquiazules le exigían a Ramírez Marín no doblegarse y votar en contra, para no romper la alianza opositora Va por México, el priísta les contestó: Yo le voy a responder a Yucatán , los temas electorales no deben ser negociables con propuestas encaminadas a dar certeza a las fuerzas armadas en su lucha contra la violencia y la inseguridad.

La voz discordante en la bancada del PRI fue de Claudia Ruiz Massieu, ex presidenta de ese partido, quien resaltó que, a pesar de ser minoría en su propia fracción legislativa, sigue a la ciudadanía, que quiere que desde la oposición se tenga el coraje de alzar la voz y evitar simulaciones o la continuidad de estrategias fallidas , que buscan el debilitamiento de las fuerzas armadas.

Ruiz Massieu expuso, emocionada, que seguía el ejemplo de su padre (José Francisco Ruiz Massieu), asesinado hace 28 años. La evocación provocó que el morenista Félix Salgado le señalara que él también admira al ex gobernador de Guerrero, a quien mandó asesinar el ex presidente Carlos Salinas.

No le permito que mencione a mi familia sin fundamento , le respondió la senadora priísta.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, resaltó que se trata de una minuta modificada por completo, en la que por primera vez se establece un mecanismo de control parlamentario sobre las fuerzas armadas, algo histórico e inédito.

A propuesta suya, al dictamen que ya se había modificado se le agregó que no habrá sobreseimiento de los procedimientos y trámites pendientes en la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la reforma en torno a la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, los que seguirán su trámite normal .

Por la mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió con los legisladores de Morena en el recinto senatorial y al salir declaró que, de aprobarse la minuta, se cancela la consulta ciudadana en la materia.