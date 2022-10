Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de octubre de 2022, p. 7

Este año el Tour de Cine Francés, la muestra del séptimo arte itinerante más grande de México, llega a su edición número 26. Desde 1997, 189 títulos han llegado a nuestro país, trayendo consigo las más recientes narrativas de la cinematografía gala. En esta ocasión, siete películas han sido seleccionadas y recorrerán más de 70 ciudades.

Entre las obras fílmicas hay dramas, comedias y fantasía, entre los que destacan producciones como Alta costura, de la realizadora Sylvie Ohayon; La brigada de cocina, de Louis-Julien Petit, y Kompromat: El expediente ruso, de Jérôme Salle.

Hay un amplio espectro de tonos entre las narrativas que se podrán ver en salas mexicanas. El caso de Alta costura, por ejemplo, proviene de juntar dos aspectos que a la directora le interesaba retratar. La primera es que soy muy patriota, adoro a mi país, y quería hacerle un homenaje a todos los oficios que son el corazón de Francia desde hace mucho tiempo , afirmó en conferencia virtual.

El otro asunto consiste en los entornos hechos por las personas menos privilegiadas. “Esa gente que fabrica belleza, pero que no es necesariamente la que obtiene la mayor cantidad de beneficios de la industria tan lujosa como el mundo de la couture”, señaló.

La película narra la historia de Esther, quien está al final de su carrera como jefa en el taller de la Maison Dior, y de Jade, quien tras robarle el bolso y devolverlo encuentra en el oficio de la veterana una oportunidad de desarrollo.

Antes de dedicarse a dirigir largometrajes, Sylvie Ohayon no se había cuestionado sobre la naturaleza de su quehacer. Son las películas que he visto las que me han transmitido el oficio , sostuvo. Para la cineasta su actual labor no era una opción, creció en un barrio a las orillas de París, donde las condiciones suelen ser desfavorables, luego logró hacer sus estudios gracias a las becas que ofrece el Estado francés, algo que también está presente en el quehacer cinematográfico dentro del país europeo.

También hay un sistema muy virtuoso en Francia que vela porque haya nuevos temas que se aborden, que exista cierta diversidad, ya que el país también está hecho de su diversidad, está atravesado por su historia colonial y de descolonización, y al respecto las temáticas conciernen a los autores que no tienen raíces precisamente francesas, así que esa diversidad se expresa en el cine y creo que es algo bueno , agregó.

Concepción sobre el arte

La historia de Alta costura, además, es un reflejo de la etapa en que se encuentra la directora. Como madre y abuela de dos mujeres, ha vivido ambos procesos de formas muy diferentes, pues siente más afinidad con su nieta, en todo caso en términos de existencia, decisiones de vida, recorrido escolar, gusto musical y más. Eso me hizo interrogarme sobre qué es lo que transmitimos a los hijos cuando los traemos en el vientre, y qué cuando les ponemos una carga a la espalda , explicó.

Finalmente, el cine de Ohayon está relacionado con su concepción sobre el arte. “Comprendí con el tiempo que el artista es quien repara su infancia, y haciendo eso también a una pequeña parte del mundo a través de su propio arte, sea la pintura, la canción…”, sostuvo.