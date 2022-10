Lillini gozaba de plena confian-za de la directiva para guiar el rumbo de Pumas y sus fuerzas básicas. Sin embargo, en la parte final de la presente campaña, el número de canteranos en sus alineaciones no fue mayor a dos por partido. Le faltó entender la mística de es-te equipo , sostiene Mario Trejo, ex vicepresidente de los universitarios; no se trata sólo de debutar jóvenes, sino de consolidarlos, que sean titulares y puedan ir a la selección nacional. Tiempo tuvo y refuerzos también. O su proceso quedó trunco o los directivos consideraron que ya no se iba a dar .

Lo busca Atlas

Trejo, viejo lobo de mar en el medio futbolístico, olfatea que los felinos dieron por terminada su relación con Lillini, que es pretendido por el Atlas, porque ya saben quién será su revelo. “Estas cosas pasan por algo. Seguramente los actuales directivos ya tienen identificado a alguien, que conoce la institución y que… ¿para qué nos hacemos? Si todos sabemos quién es”, afirma en alusión al técnico Ricardo Ferretti, uno de los hombres cercanos de Miguel Mejía Barón, actual vicepresidente.

“No tiene nada que ver la edad ni la nacionalidad, porque Tuca ya fue campeón. Pero yo apostaría más por Guillermo Vázquez, porque tiene un gran ojo para detectar jugadores de fuerzas básicas y también tuvo éxito cuando le tocó dirigir”, plantea. “Con Ricardo van a tener buenos resultados, tal vez primeros lugares, aunque no sé si la misma tendencia a observar a los jóvenes como lo haría Memo”.