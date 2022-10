Rocío González Alvarado

Miércoles 5 de octubre de 2022

Con porras y gritos de ¡presidenta!, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inició ayer por la tarde en Iztacalco y Venustiano Carranza su gira por las 16 alcaldías para dar a conocer su cuarto Informe de gestión, tras señalar que su administración no es de oficina, sino de territorio.

Desde temprano, durante su conferencia de prensa, en la que anunció la habilitación de un micrositio de Internet ex profeso para su cuarto Informe, la mandataria aseguró que todos los alcaldes y alcaldesas fueron invitados, pero dependerá de cada uno si acuden o no.

Explicó que se trata de informes generales, pero con particularidades en cada demarcación, pues su gobierno ha hecho acciones que muchas veces no le ha dado tiempo de informar a la ciudadanía. “Hace poco me dijeron: Ay, qué bonita obra hizo la alcaldía fulana de tal , y le dije: No, esa obra la hizo el gobierno de la ciudad .

La mandataria justificó las visitas a las alcaldías al señalar que es importante que la gente conozca; es un ejercicio de rendición de cuentas, qué es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho .

Recrimina abucheos