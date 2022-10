El MNTS agregó que Cepeda se está refiriendo a otro sindicato y no al SNTE, pues en éste, a diferencia de lo que él señala, se vive todo lo contrario para los trabajadores de la educación. De entrada, no hay sindicato y los edificios son cascarones vacíos. No hay trato bilateral con las autoridades en los estados. No hay democracia interna ni una verdadera defensa legítima de los derechos y conquistas del magisterio. Sencillamente abandonaron la representación sindical .

Indicó que cada vez hay más voces dentro del SNTE que exigen profundizar en la vida democrática de la agrupación sindical y que demandan que haya piso parejo en los procesos de elección de dirigencias en las secciones sindicales, que se siguen realizando en todo el país con muchas irregularidades, pero, sobre todo, con el rasuramiento del padrón .