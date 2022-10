El mandatario sostuvo que se ha regido por la transparencia, “imagínense que hackean a la Secretaría de la Defensa y sale que se ordenó fabricar delitos o reprimir o torturar. No, eso sería gravísimo, pero nunca jamás, porque eso sería traicionarnos a nosotros mismos, y no somos iguales”.

–¿El rey del cash? (en referencia al título de un libro de próximo aparición sobre él).

–Cualquier cosa, nada más no me meto en cuestiones personales, sentimentales, ¿no? Eso no me corresponde, pero cuestionamientos y ataques, hasta insultos, no. Tengo un escudo protector, que es mi ángel de la guarda, es el pueblo y mi autoridad moral.

Al abundar en su estado de salud, se refirió con sus metáforas beisboleras: De que estoy enfermo, pues eso es ya de dominio público, pero ahí estoy, todavía estoy bateando arriba de 300, todavía. Me pichó Valenzuela y le saqué el bate, y es el tirabuzón .

Ya en el terreno deportivo, destacó la temporada del pítcher mexicano Julio Urías, de los Dodgers de Los Ángeles, augurando que su equipo llegará a la Serie Mundial.