Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 4 de octubre de 2022, p. 5

La Cámara de Diputados prevé que este mismo martes el Senado les devuelva, con cambios, la reforma constitucional que amplía a 2028 la permanencia de militares en tareas de seguridad. Al momento que sea recibida, se turnará a la Comisión de Puntos Constitucionales para emitir un nuevo dictamen, que se aprobaría la próxima semana en el pleno en San Lázaro.

Al insistir en su solicitud de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Santiago Creel Miranda (PAN), resaltó que el debate no es si continúa la intervención militar, sino si se prorroga la fallida estrategia .

Creel consideró que la discusión tendría que ser sobre muchos absurdos que ocurren en la política de seguridad, y no en la tontería, por no llamarlo de otra manera, de si el Ejército debe o no regresar a sus cuarteles o que los gobernadores piden o no el apoyo militar .

Creel dijo que, a pesar de la instrucción presidencial para que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo recibiera, el funcionario no le ha llamado. En contraste, dijo, otro integrante del gabinete ya le ofreció un encuentro.