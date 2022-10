C

uando de Guadalajara llegué al Distrito Federal (con Ricardo Castillo, quien no tardó mucho en regresarse) busqué a varios poetas. Por su importancia, naturalmente a Carlos Pellicer y a Jaime Sabines; generacionalmente –tocaba–, a Jaime Reyes y David Huerta.

En casa del primero (en privada por lo que fue La Castañeda) una noche me quedé dormido, alcoholizado, en el angosto catre que tenía en su recámara. Al despertar, a contraluz, de espaldas, lo vi escribiendo a máquina alguna página de lo que sería La oración del ogro, cuyo primer ejemplar, calientito, adquirí (sabe dónde andará). Atiné turulato a despedirme.

A Pellicer y a Sabines por aquellos tiempos no los vi (con el chiapaneco tendría, tras el temblor de 1985, un encuentro más o menos absurdo que en estas mismas páginas –ya llovió– relaté; con el tabasqueño no se pudo).