as comisiones senatoriales correspondientes aprobaron ayer el dictamen de una nueva iniciativa para prorrogar la participación dominante de las fuerzas armadas en la Guardia Nacional, pero no fue por consenso. La división de votos, sobre todo entre priístas y a reserva de lo que se llegara a negociar a última hora, implica la posibilidad de que no se logre en el Senado la mayoría calificada, necesaria para esta reforma constitucional.

La división entre opositores a la 4T proviene de las modificaciones y concesiones impulsadas por Ricardo Monreal, el coordinador de la mayoría guinda, con el visto bueno del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en representación de Palacio Nacional.

Las concesiones a los opositores significan una presunta forma de control parlamentario o legislativo del desempeño de la militarizada Guardia Nacional ( supervisión y rendición de cuentas ). Esta oferta ha servido de coartada a algunos priístas para reconsiderar sus posiciones originales de rechazo. Otros priístas se sostienen contra la propuesta de control parlamentario porque consideran que es un engaño más: en marzo de 2019 se concedió un plazo de cinco años para que se fortalecieran los cuerpos policiales civiles y no se hizo nada al respecto, de tal manera que cuando fenezca el plazo original, en 2024, no se tendrá más que lo mismo: soldados y marinos encargados de la seguridad pública.

La fórmula planteada por Monreal y compañía llevaría a comparecencias de secretarios del gabinete de seguridad cada cierto tiempo, a reportes semestrales y a ciertos compromisos presupuestales para fortalecer a cuerpos policiacos estatales y municipales. Sabido es que, en general, las comparecencias de poco o nada sirven en lo práctico y que la mayoría simple de Morena y sus aliados puede pulverizar en los hechos las promesas de rigor legislativo ante el poder militar.

A reserva de la votación en el pleno senatorial y su resultado, este nuevo esfuerzo por mantener la militarización de la seguridad pública se produce entre filtraciones de Guacamaya que confirman riesgos de la desmedida injerencia de lo militar en la vida civil y denuncias de espionaje de Sedena a periodistas y activista mediante el sistema Pegasus, supuestamente proscrito en el sexenio en curso.