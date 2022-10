Destacó que una de las razones por las cuales México no ha recuperado los niveles que tenía hasta antes de la pandemia es por la política de austeridad del gobierno, pues al no existir apoyos para pequeñas y medianas empresas, ni para sectores productivos, no hay liquidez en los diferentes sectores.

Por otro lado, estima un crecimiento mundial de 2.5 por ciento en 2022, mismo que se ralentizará a 2.2 por ciento en 2023.

Regionalmente, la desaceleración económica será más marcada en América Latina, pues pasará de un crecimiento económico de 6.6 por ciento en 2021 a uno de 2.6 por ciento en 2022 y a uno de sólo 1.1 por ciento en 2023.

Respecto de los altos niveles de inflación que se viven no sólo en México sino en todo el mundo, el organismo de las Naciones Unidas señaló que la política monetaria de los diferentes bancos centrales poco ha podido hacer, esto como consecuencia de que es un tema más ligado a la oferta que a la demanda, sumado a los bajos niveles de inversión de los países en vías de desarrollo.