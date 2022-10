Nadie me dijo nada todavía , afirmó a su salida; tengo contrato por un año más y seguramente nos reuniremos en esta semana, es lo que me dijeron .

Aunque es pretendido por el Atlas, también eliminado en la fase regular del certamen, Lillini descartó tener contacto con algún otro equipo que no sea el suyo. Son sólo rumores , sostuvo con una ligera sonrisa, aunque por otro lado se mostró agradecido de que su nombre aparezca en una lista de candidatos, que fue revelada en días pasados por el presidente de los Zorros, José Riestra.

No es momento para pensar en eso, sólo vine a armar la pretemporada con el cuerpo técnico , explicó. Con Pepe (Riestra) hace mucho que no hablo, no lo veo desde la semifinal que nos ganaron. Lo único que tengo en mente es ganar y dejar algo en Pumas .

En caso de quedarse, el argentino no prevé la llegada de refuerzos al plantel universitario. Por el contrario, y a pesar de terminar en el antepenúltimo lugar con tres derrotas consecutivas, sostuvo que pueden revertir las cosas con el apoyo de sus seguidores.

Soy lo que soy por los jugadores. Lo que me demuestran personalmente es mucho afecto , afirmó sin darle lugar a las críticas que circulan en redes sociales por parte de un sector de la afición puma. Las redes miden con otro termómetro. Estoy muy agradecido con ellos .

Los jugadores del equipo regresarán de vacaciones el 3 de noviembre, poco antes del inicio del Mundial, aunque desconocen si se rencontrarán con Lillini en Ciudad Universitaria. La última palabra la tendrá su directiva.