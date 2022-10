E

l cuarto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que a pedido de los padres de los 43 normalistas detenidos-desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, y por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, coadyuva y da asistencia técnica a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj) y la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa (Ueilca), arroja nuevos datos que robustecen la teoría del crimen de Estado y la probable comisión de delitos de lesa humanidad por mandos del Ejército, la Marina y de los aparatos de espionaje policiaco-militares y judiciales de México.

Desde el inicio de su tercer mandato en 2021, el GIEI realizó numerosas gestiones para documentar casos, recabar elementos de prueba (videos, tarjetas informativas, documentos de inteligencia), acompañar diligencias de declaración y buscar, revisar y analizar archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la ex Policía Federal (hoy Guardia Nacional).

Entre los hallazgos más importantes del GIEI figuran: a) videos obtenidos por la Covaj exhiben a autoridades del Cisen y la ex PGR practicando torturas a detenidos; b) el Cisen, la Policía Federal y estatal de Guerrero y los batallones de Infantería 27 y 41 del Ejército en Iguala, adscritos a la comandancia de la 35 Zona Militar en Chilpancingo (que dependía de la IX Región Militar), monitoreaban, hacían seguimiento y reportaban en tiempo real toda actividad de los estudiantes de Ayotzinapa, y tenían información sobre Guerreros Unidos y de los nexos de esa banda criminal con autoridades militares y civiles locales, incluidos miembros del Ejército, la Marina, el Semefo y presidentes y policías municipales; c) el Ejército tenía personal de inteligencia matriculado en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos que daba información en tiempo real de las actividades de los estudiantes; d) entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, altos mandos de la Sedena y el Cisen recibieron documentos e información de intercepción de comunicaciones (incluidas intervenciones telefónicas) de actores relevantes en los hechos , que no pusieron a disposición de la búsqueda de los normalistas (incluidos los posibles destinos de los desaparecidos), algunos de los cuales podrían haber estado vivos ocho días después de los hechos; e) el 5 de octubre de 2014 se montó una coordinación de altos mandos de todas las corporaciones de seguridad y la PGR, llamada war room, dirigida por Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal; f) el 26 de octubre de 2014, efectivos de la Marina bajaron objetos de dos camionetas en el basurero de Cocula y se trasladaron a donde posteriormente aparecerían restos óseos que fueron presentados por la PGR como de los normalistas (imágenes que fueron tomadas por un dron de alta tecnología que sólo actúa bajo órdenes de las más altas autoridades del Estado ).

Información obtenida por el GIEI permitió identificar un denominado Comando Regional de Inteligencia Zona Norte Iguala, que la Sedena usaba para realizar labores de monitoreo, intercepción telefónica y registro de llamadas, que complementaba las intercepciones indiscriminadas del programa israelí Pegasus. La Sedena negó al GIEI la existencia de ese centro de inteligencia.