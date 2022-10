E

s miércoles 21 de septiembre. En El Ágora de la Facultad de Filosofía y Letras de la ­Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) unas 200 personas se reúnen para conversar con doña Blanca y doña Carmelita, mamás de dos de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Un grupo de jóvenes, la mayoría mujeres, han pintado una manta para recibirlas. Alto a las narrativas del Estado. Queremos la verdad , dice. Un normalista encapuchado y una tortuga acompañan la consigna.

Doña Blanca y doña Carmelita cuentan a estudiantes, trabajadores y profesores de su lucha y del estado actual del caso. A ratos llegan las lágrimas a los ojos de estas dos mamás que durante ocho años no han parado de buscar a sus hijos por todos los medios y con todas sus fuerzas. Entre quienes escuchan también hay lágrimas, abrazos, rabia. La ausencia duele como desde el primer día. Luego el micrófono se abre para preguntas y comentarios. Una joven, tímida, comienza su relato. Ella estaba en la secundaria en 2014. Su edad no le impidió asistir, junto con su prima, a las movilizaciones para exigir la presentación con vida de los muchachos. La desgracia que recorre el país también llegó a su familia: su prima, su compañera de marchas, fue víctima de feminicidio. También con lágrimas en los ojos dice: Luchar por los 43 es también una forma de recordar a mi prima . Eso sucede en el México de abajo, donde los dolores se encuentran, se escuchan, se abrazan. Donde la solidaridad es real, y no una mercancía que después se cobrará con votos, con favores, con curules.