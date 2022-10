E

s interminable la secuencia de investigaciones y demandas mediante las que se ha intentado juzgar al ex presidente Donald Trump por su ya larga y sistemática violación de las normas jurídicas al sistema federal, y también al estatal, de Estados Unidos. A esos intentos por reunir los elementos necesarios para efectuar un juicio del que no pueda salir absuelto, Trump ha interpuesto una serie de amparos y contrademandas que en el laberíntico sistema jurídico de su país evitan que los supuestos delincuentes pisen la cárcel. El precepto de que alguien es inocente hasta que se demuestre lo contrario es una garantía de que la justicia debe aplicarse de manera justa y sin cortapisas a cualquiera; sin embargo, el problema de la equidad en la práctica deja mucho que desear. Quienes, como en el caso de Trump, disponen de los recursos necesarios para contratar a los abogados capaces de circunvalar la justicia, por medio de los múltiples recursos que el propio sistema legal ofrece, muy pocas veces pisarán una cárcel. Ese parece ser el caso del ex presidente.