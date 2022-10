–Sí. Y la verdad yo les reclamo a los compañeros de la Coordinadora, les digo: Ustedes tenían 40 diputados federales, 40 en la legislatura anterior y no pelearon a fondo .

La reforma del sexenio de Peña Nieto, sostiene Cepeda, vino a lastimar profundamente a las maestras y maestros . Y lo que siguió, afirma, no corrigió el daño: “La mal llamada reforma educativa fue corregida y aumentada cuando fue revisada en el inicio de este sexenio. Es cierto que se eliminó la palabra ‘permanencia’, pero fue lo único, lo demás quedó idéntico. Y se agregaron otras cosas”.

–Los daños al magisterio iniciaron desde que se dio aquella alianza famosa (Alianza por la Calidad de la Educación) en el gobierno de Felipe Calderón. Ahí empezó una situación de mucha tensión. La mayoría de los maestros no había tenido contacto con los instrumentos tecnológicos que ahoya ya son una herramienta cotidiana. Tuvimos jubilaciones en masa.

A fines de 2012, la profesora chiapaneca excluyó a Cepeda del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Tras la detención de ella, su amigo –y socio, dicen muchos en el SNTE– Díaz de la Torre no sólo lo reincorporó, sino lo convirtió en su segundo de a bordo.

En 2018, tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador, los caminos se cerraron para Juan Díaz de la Torre, quien había quedado al frente del gremio luego de la aprehensión de Elba Esther Gordillo. El líder jalisciense prefirió el discreto retiro a la defenestración: Desde que se fue no he hablado con él, ni por teléfono , asegura Cepeda, quien saltó a la escena nacional sindical de la mano de su paisano Humberto Dávila, primer secretario general en la larga época de Gordillo.

–Desde Carrera Magisterial no han encontrado la manera de resolver el tema de la promoción...

–Es que ahí está, pero no le ponen presupuesto y así es bien difícil para los maestros crecer, porque son muy pocos los que pueden acceder debido a que básicamente están utilizando los remanentes de los que tenían Carrera Magisterial y se jubilan.

–¿Cómo se llegó a ese enorme boquete que ha llevado a tener que basificar a 700 mil trabajadoras y trabajadores de la educación?

–Compañeros que tenían en promedio 15 años así. La verdad es que nos olvidamos del origen de la organización. Hay dos causas fundacionales, la defensa de la escuela pública y la defensa a ultranza de los derechos salariales, profesionales, sociales y laborales. Sin embargo, llegó un tiempo en que la dirigencia se dedicó más a otro tipo de actividades.

–Se olvidaron de ser sindicato.

–Exactamente. Por eso el lema que enarbolamos desde que tomamos posesión fue regresar al origen con visión de futuro .

La pandemia y los datos que esconden los estados

–¿Tiene el SNTE su propia evaluación de los costos de la pandemia?

–Acabamos de firmar un convenio con El Colegio de México para ofrecer opciones metodológicas de cómo eficientar el nivel de alfabetización de los niños de primero a tercer grado, porque en la pandemia se alejaron de la escuela.

–¿No es algo que tendrían que estar haciendo con la Secretaría de Educación Pública?

–Pues sí, deberíamos, pero creo que ellos la están haciendo por su lado y no queremos invadir funciones. Nuestros compañeros están ayudándonos en todo el país a hacer una base de datos de los alumnos que abandonaron los estudios y buscarlos e investigar las causas.

–El subsecretario Luciano Concheiro dice que vamos a ir a buscarlos uno por uno .

–Pues sí, pero nosotros lo dijimos primero y la verdad es que ellos se basan en los datos que les pasan las secretarías de Educación estatales y las secretarías estatales comúnmente no hacen eso de ir por cada niño. Ojalá que en esta ocasión sí lo hagan.

–¿Maquillan cifras para no aparecer en los peores lugares?

–Sí, y también con esto de la nueva ley de la Usicamm (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros) esconden las plazas. En buena parte de las entidades están haciendo que el sindicato no se dé cuenta de cuántas plazas van quedando y luego dan los lugares a la gente que les interesa, familiares, gente conocida, a veces con fines políticos. En fin, por eso queremos que se revise a fondo esta ley y también su esquema operativo, que ha hecho mucho daño a las maestras y los maestros.

En el IPN, operadores de presidenciables

–La Benemérita Escuela Nacional de Maestros, donde se formó la actual secretaria, está tomada por integrantes del SNTE desde el 12 de septiembre.

–Creo que se está evidenciando ahí, y en el Politécnico… Me parece que hay ahí la mano, quizá no de ellos, pero sí de los operadores de los presidenciables. En el Politécnico es muy evidente quiénes están azuzando a los alumnos, que es muy peligroso, porque luego cuando se convencen de algo no hay quién los pare.

–Hay río revuelto, pero también problemas reales.

–Sí, creo que los efectos de la pandemia en cuanto al deterioro de la infraestructura que se dio en todas partes no ha sido debidamente atendido por la autoridad del Politécnico.

–Por lo que cuentan docentes de la Normal, lo que quieren es mantener prebendas. ¿Quién manda ahí?

–Pues debe mandar la directora, pero no parece.

–Parece que tampoco la sección 11.

–Creo que hay infiltrados ahí, a lo mejor del personaje que no quiero hablar (Elba Esther), que se aferra a tener injerencia; eso lo estamos revisando y a ver qué solución se puede encontrar. Eso que usted dice de las prebendas también tiene mucho que ver.