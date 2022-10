Al admitir a trámite este juicio, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá otorgó la suspensión, pero únicamente para que no se clasificara como reservada toda la información sobre estos proyectos, a menos que se justifique legalmente, caso por caso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó no reservar a priori la información sobre el Tren Maya, al otorgar una suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este órgano autónomo impugnó el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) que, en julio pasado, declaró a dicho proyecto de infraestructura estratégico y de seguridad nacional .

El gobierno respondió que las actas y documentos de las sesiones del Consejo son reservados, y su divulgación se considera causa de responsabilidad .

No obstante, el ministro consideró insuficiente dicha explicación y ordenó que se “dejen sin efectos los actos que dieron lugar al presente recurso, o bien, rindan un informe y ofrezcan pruebas en relación con lo determinado en el acuerdo de suspensión, precisando los actos que han llevado a cabo para cumplir con la medida cautelar decretada, y, en particular, indiquen la fundamentación y motivación para declarar infraestructura estratégica de seguridad nacional y de interés público, la construcción y mantenimiento del proyecto Tren Maya ; apercibidos de que, de no hacerlo, se presumirán ciertos los hechos que se le atribuyen y se les impondrá una multa de 10 a 180 días de salario mínimo o su equivalente.”

Vetada, a menos que se sustente razón legal

Al mismo tiempo, concedió al INAI la suspensión para que toda la información sobre el Tren Maya no sea catalogada de seguridad nacional, a menos que esto se justifique con bases jurídicas.

Sin embargo, se negó la suspensión sobre la orden para que se faciliten los trámites legales necesarios, ante cualquier autoridad, para el desarrollo de las obras del referido proyecto ferroviario, otro de los asuntos del acuerdo presidencial impugnado por el INAI.