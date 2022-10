Jessica Xantomila y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de octubre de 2022, p. 3

Frente a miles de estudiantes e integrantes de organizaciones sociales, reunidos para refrendar la demanda de justicia por la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas expresó su enfática oposición a que el Ejército continúe participando en las labores de seguridad pública.

Al encabezar la marcha y mitin por el 54 aniversario de este crimen de Estado , recalcaron: Nuestra lucha histórica es contra la impunidad y por la no repetición de actos represivos.

Con la exigencia de Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos , y 2 de octubre no se olvida , el contingente encabezado por dirigentes históricos del movimiento estudiantil del 68 partió de la Plaza de las Tres Culturas con rumbo al Zócalo capitalino. Portaron una pancarta en la que se leía: ¡Justicia, ya! No a la militarización, no a la impunidad .

Los acompañaron algunos de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, seguidos de grupos de normalistas rurales y alumnos de UNAM, IPN, UAM y UACM, quienes marcharon al ritmo de batucadas. También formaron parte de la movilización colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones populares y sindicales.

No le temo a la represión del Estado, le temo al silencio de mi pueblo ; sin verdad no hay justicia ; quiero ver a mis amigos titulados, no asesinados , y Fue el Estado , fueron algunas de las consignas que se escucharon o que plasmaron en pancartas.