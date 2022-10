▲ Seeds of Fire (SOF), del Highlander Research and Education Center, es un programa conformado y dirigido por jóvenes en los Apalaches, sur de Estados Unidos, que se organizan en pro de la justicia social y el cambio. SOF se enfoca en la importancia de que sus miembros coentrenen y coeduquen a sus comunidades, porque la juventud tiene el poder de catalizar el cambio sistémico en todos los ámbitos. La institución cumplió 90 años el fin de semana. Foto tomada del Highlander Research and Education Center