jalá la multitud haya tomado en consideración la titánica (aunque fuera tintánica, no podría ser más divertida) empresa que la osada columneta se ha echado a cuestas al proponerse presentar a ustedes unas bien informadas figuraciones en torno a la atinada y factible –como todas suyas– propuesta que ante la opinión pública nacional presentó el señor Vicente Fox Quesada a fin de que los cinco ex presidentes vivos (los que no lo estén pueden, exhibiendo su acta de defunción, ser legalmente exculpados por su inevitable ausencia) pudieran reunirse con el actual titular de Poder Ejecutivo porque ellos, los seis, unidos representan, indudablemente, los sentimientos de la nación . Hablar de todo y de nada, pero que el pueblo los vea juntos, fraternos y optimistas. Cada uno representa una diferente forma de pensar (para ser honesta, la columneta acota: ciertamente no todos). Pero hay algo indudable: su amor profundo y sincero hacia el pueblo del que todos forman parte. (La columneta vuelve a deslindarse). Por encima de personales ambiciones (legítimas, por supuesto, las de cada uno) y de diferencias aparentemente insalvables, un tricolor cordón umbilical los une en una común madre… patria. La semana pasada croniqué dónde habían pernoctado el señor y la señora Fox y cómo se habían trasladado a Palacio Nacional. Solamente me faltó comentar que él, por indicaciones de la señora, iba envuelto, como momia egipcia, en vendas blancas de pies a cabeza, para invisibilizarlo y no correr riesgos de ser reconocido y lapidado. La segunda gran sorpresa de la mañana fue ver descender de la ambulancia a la grácil Marta disfrazada de Florencia Nightingale (Italia 1820/Londres 1910), considerada la creadora del primer modelo conceptual de la enfermería . Tras agria pero breve discusión, los cónyuges tuvieron que entrar por la calle de Corregidora.

Segundos después, don Carlos Salinas hacía su arribo. Llegó en una minitanqueta, de las presumidas por la Sedena el 16 de septiembre. Lo hizo, camuflajeado: uniforme de combate, de esos verdes con gris que no engañan ni a una ardilla, pero que, según cuentan los proveedores de armamento, descontrolan a los sensores electromagnéticos e indican por el calor corporal la presencia del enemigo. Al llegar vio a Fox y, de inmediato, se dirigió hacia los baños, prefería encerrarse en el retrete el tiempo necesario para no tener que intercambiar señas, ademanes y, en extremo insólito, hasta palabras, con el inusitado sucesor del año 2000. Para su fortuna, en ese momento (7:50) hicieron su aparición los restantes ex.

Desafortunadamente, una vez más la columneta no podrá dar cuenta sino de su atuendo, pues no quiere dejar pasar este lunes sin hacer referencia a una ceremonia no alegre, pero menos aún doliente. Sí, en todo caso, profundamente emotiva, sincera (pronuncian en mis rumbos y, ciertamente, se oye mejor): La absolutamente merecida instalación de una placa con el nombre de Josecho Zaldua en el espacio destinado a las tareas en las que la comunidad de trabajo de La Jornada se empeña, cotidianamente, en ser la voz de aquellos a quienes se les escatima. Recuerdo que cuando Zaldua y yo nos conocimos, en automático nos caímos mal. Para él yo era un intruso sin derecho a ocupar un espacio, por cientos pretendido, en el diario en el que, si bien no era mano, sí un importante dedo. Como tal se comportó siempre: colaborador no sólo eficientísimo sino profundamente leal al diario y a su dirección. La Jornada fue en México su vida, y, su vida en México, el ejercicio de un periodismo honesto, libertario y muy bien hecho. Durante años forjó, conciente o impulsivamente, no su imagen si no su realidad: hosco, intransigente, gruñón pero al tiempo, comprensivo y solidario. Así vivió sus días y noches en las casas que habitó al parejo con sus compañeras y compañeros de trinchera y con Sandra y Amaia, las murallas infranqueables de su refugio. Gracias Josecho por ayudar a dar nombre a la columneta.