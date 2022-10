L

as luces de alarma del mundo político y económico de Brasil se encendieron el 28 de enero del año 2010. El presidente Lula da Silva fue hospitalizado de emergencia para ser atendido de una grave crisishipertensiva.

Había tenido que abandonar el avión que lo llevaría al Foro Económico Mundial de Davos. La mafia del poder local probablemente se entusiasmó con la idea de que no sobreviviría.

Lula había asistido la noche anterior a una cena ofrecida por el gobernador del estado de Pernambuco, Eduardo Campos, y se había visto cansado e indispuesto . Insistía en hacer el viaje a Davos, donde recibiría la distinción de Estadista Global. Alguna ocasión el presidente Obama comentó que era el mandatario más popular del planeta.

Se impusieron los médicos y fue internado en el Real Hospital Portugués de Recife. Al día siguiente salió por su propio pie y fue a descansar a su casa por recomendación de su médico Cleber Ferreira. El obrero metalúrgico terminó su segundo periodo en la presidencia.

Luego fue perseguido y encarcelado dos años por cargos que tenían tinte de venganza política. El juicio fue anulado. Se lanzó nuevamente por la presidencia y ayer derrotó al candidato populista de derecha Jair Bolsonaro, pero no con los suficientes votos y habrá una segunda vuelta. ¿Y la hipertensión arterial? Dicen los médicos que no se cura, se trata y no es mortal.

Padecen hipertensión 49 por ciento de adultos

Cada día 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. En México, reporta, 49 por ciento de la población adulta padece la enfermedad y 77 por ciento lo ignora.

Un refrito que apareció en algunos medios recordó que López Obrador es uno de ellos. Está bajo control médico, aunque suele brincarse las reglas (escóndale los dulces, Laurita).

Es buena ocasión para sugerirle al director general del IMSS, Zoé Robledo, una campaña como la que está llevando a cabo para prevenir la diabetes.

Le faltan a Andrés Manuel dos años para terminar su periodo de gobierno. Un 30 de septiembre como este que acaba de pasar, pero de 2024, dejará Palacio Nacional y el día 1º de octubre las riendas estarán en otras morenas manos.

Tienen razón mis adversarios, tengo bastantes achaques y además estoy chocheando, pero con lo que me queda de fuerza vamos a terminar la transformación de México , dijo Andrés Manuel ayer en Oaxaca.

Otro aumento

El Banco de México sigue tenazmente persiguiendo el objetivo de detener y bajar la inflación, con el recurso que dictan los libros de economía ortodoxos: subir las tasas de interés. Y fue lo que hizo la Junta de Gobierno el pasado jueves: aumentó la tasa líder de 8.50 a 9.25 por ciento.

Hay un efecto doloroso en los intereses que pagamos por el uso de tarjetas de crédito; volvieron los CAT –el costo anual total– de 100 por ciento más IVA.

Según el sistema de información económica del propio banco central, las instituciones financieras habían emitido hasta principios de este año 28 millones de plásticos. Visa tiene el mayor número, 16 millones; le sigue MasterCard, con 11 millones (son cifras redondeadas). Aunque han liberado 28 millones, sólo 18 millones tienen movimiento. Algunas personas poseen dos o tres, pero sólo utilizan una.

Los clientes deben estar muy alertas sobre los aumentos de las tasas de interés. La mayoría de los consumidores no tienen tarjeta de crédito, hacen sus compras al contado o de fiado. Reciben en directo el golpe de la carestía, pero no pagan intereses.

Este día el presidente López Obrador anunciará un plan reloaded para contener la inflación en los alimentos.

Hace cuatro años la Policía Federal lo llevó para una prisión injusta. Hoy la Policía Federal lo escoltó para votar y volver a ser el presidente de Brasil . Janja Silva, compañera de Lula, hablando camino a votar.

